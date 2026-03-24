Раскрыто, где в России мигрантам платят за работу почти 400 тысяч рублей

24 марта 2026, 06:57

РИА Новости: В России иностранцам предлагают вакансии с зарплатой 380 тысяч рублей

В России назвали позиции, на которых иностранным работникам предлагают самые высокие зарплаты. Лидируют руководящие должности, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минтруда РФ.





Так, например, председателю правления в Москве готовы платить 380 тысяч рублей в месяц. Менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии может получать почти 303 тысячи, директор по производству в Амурской области — 255 тысяч. На уровне 250 тысяч оценили труд начальника участка в строительстве в Красноярском крае, директора центра в Москве и вице-руководителя кружка в Татарстане.



