Раскрыто, где в России мигрантам платят за работу почти 400 тысяч рублей
РИА Новости: В России иностранцам предлагают вакансии с зарплатой 380 тысяч рублей
В России назвали позиции, на которых иностранным работникам предлагают самые высокие зарплаты. Лидируют руководящие должности, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минтруда РФ.
Так, например, председателю правления в Москве готовы платить 380 тысяч рублей в месяц. Менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии может получать почти 303 тысячи, директор по производству в Амурской области — 255 тысяч. На уровне 250 тысяч оценили труд начальника участка в строительстве в Красноярском крае, директора центра в Москве и вице-руководителя кружка в Татарстане.
В Красноярском крае мигрантов также активно приглашают на должности прораба и начальника склада горюче-смазочных материалов с зарплатой 230 тысяч рублей. Столько же предлагают токарю в Ямало-Ненецком автономном округе и директору департамента в Москве.
При этом самые скромные предложения для иностранцев в РФ не превышают 25 тысяч рублей в месяц — такие вакансии зафиксированы во Владимирской и Самарской областях. Минимальный доход (23,5 тысячи) будет получать шеф-повар в Смоленской области.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал установить минимальную зарплату для учителей на уровне не ниже 140 тысяч рублей.