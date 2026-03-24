В Госдуме предложили поднять минимальную зарплату учителей до 140 тысяч рублей
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал установить минимальную зарплату учителей на уровне выше ста тысяч рублей. Его слова передает ТАСС.
Депутат считает, что заработная плата учителя в России на одну ставку не должна опускаться ниже 140 тысяч рублей. Он подчеркнул, что ориентир на такой уровень позволит сократить дефицит кадров, снизить нагрузку на педагогов и повысить качество преподавания.
В 2025 году, по информации Росстата, средняя зарплата педагогов составляла 56 тысяч рублей при работе на 1,6 ставки, тогда как средняя зарплата по стране превысила 100 тысяч. По мнению Миронова, учителя как высококвалифицированные специалисты должны получать вдвое больше среднего по экономике, причём 70% заработка должен составлять базовый оклад на одну ставку.
Лидер партии «Справедливая Россия» также обратил внимание, что Минпросвещения рекомендовало ограничить нагрузку педагогов 1,4 ставки, а всё, что выше, — только с их согласия. Однако при нынешнем уровне доходов согласие на переработки, скорее всего, дадут почти все, и это давно стало хронической проблемой школьного образования, заключил Миронов.