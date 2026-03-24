В Госдуме предложили поднять минимальную зарплату учителей до 140 тысяч рублей

24 марта 2026, 02:34

Миронов: Минимальная зарплата учителя на одну ставку должна быть 140 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал установить минимальную зарплату учителей на уровне выше ста тысяч рублей. Его слова передает ТАСС.





Депутат считает, что заработная плата учителя в России на одну ставку не должна опускаться ниже 140 тысяч рублей. Он подчеркнул, что ориентир на такой уровень позволит сократить дефицит кадров, снизить нагрузку на педагогов и повысить качество преподавания.



