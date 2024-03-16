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Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений при проведении выборов президента России. В беседе с РИА Новости они поделились своим мнением о выборном процессе.
Выборы в России не выглядят так, как их преподносит Запад, заявил профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик. По его словам, Херсонская область не выглядит как оккупированная территория. Здесь люди выглядят счастливыми и идут голосовать по своей воле – их никто не заставляет идти на выборы, как это говорят на Западе.
Сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле также указал на несоответствие между реальными выборами и тем, как их преподносят западные СМИ. Он подчеркнул, что людям активно «вдалбливают» неверную позицию. Стоит только вырваться за пределы медиа-пространства, пообщаться с реальными людьми и самостоятельно взглянуть на то место, «где вам категорически не рекомендовали быть», и происходит разрыв шаблонов.
На избирательных участках в Херсонской области присутствуют наблюдатели из США, ЮАР, Франции, Германии, Мексики, Алжира, Ботсваны, Индонезии и Замбии.
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Сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле также указал на несоответствие между реальными выборами и тем, как их преподносят западные СМИ. Он подчеркнул, что людям активно «вдалбливают» неверную позицию. Стоит только вырваться за пределы медиа-пространства, пообщаться с реальными людьми и самостоятельно взглянуть на то место, «где вам категорически не рекомендовали быть», и происходит разрыв шаблонов.
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Анастасия Чинкова