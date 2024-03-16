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Актёр Венес оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье

16 марта 2024, 14:48
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области даёт возможность понаблюдать за работой избирательных участков региона. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал актёр театра и кино Аристарх Венес, который познакомился с работой центра.
«Я впечатлён масштабом и тем, как всё организовано. Для меня провели экскурсию. Я увидел, как всё происходит изнутри. Это действительно не оставляет равнодушным. Мне удалось понаблюдать за участками в Пушкине и Орехово-Зуеве. Несмотря на то, что сейчас существует возможность голосовать дистанционно, люди там активно участвуют лично, исполняют свой гражданский долг», – поделился впечатлениями Венес.
Актёр добавил, что пока не проголосовал, но планирует сделать это с помощью ДЭГ.


Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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В подмосковный Центр общественного наблюдения за день сообщили о 144 нарушениях
16 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Центр общественного наблюдения Московской области за первый день голосования с избирательных участков поступило 144 запроса о нарушениях. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщила руководитель Штаба общественного наблюдения Московской области за выборами президента Татьяна Дмитриева.
«Жалобы в основном были связаны с недопониманием, а также с незнанием электорального законодательства страны. Напоминаю, что жители Подмосковья могут проголосовать несколькими способами: традиционно на избирательном участке, а также с помощью ДЭГ», – сказала Дмитриева.
Она добавила, что 96 недочётов уже исправлено, остальные сообщения обрабатываются.

712 звонков из центра сделала группа видеонаблюдения в УИКи и ТИКи с просьбой откорректировать картинку на участке, отображаемую на экранах компьютеров наблюдателей. Во время голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области работает круглосуточно.

Организована работа горячей линия по номеру 7 (499) 550-60-89. Граждане могут обратиться на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможных его нарушениях. На горячую линию ЦОН в первый день голосования поступило 39 звонков.

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Актёр Венес оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
#выборы
#голосование
#мособлизбирком
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#московская область
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#избиратели
#участок
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 15 часам
16 марта 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Стала известна явка избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15:00 субботы. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«На участках явка составила 1 974 259 человек, то есть 37,14%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 742 301 человек, или 85,93%», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская оценила обстановку на избирательных участках
#выборы
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#голосование
#президент
#россия
#мособлизбирком
#избиратели
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Подмосковный омбудсмен Фаевская оценила обстановку на избирательных участках
16 марта 2024, 14:07

Фото: Радио 1

На подмосковных участках во второй день выборов президента России царит праздничная атмосфера. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такую оценку дала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она также рассказала о мониторинге ситуации на участках.
«Помимо Центра общественного наблюдения Московской области, мы посетили сегодня пять избирательных участков. Посмотрели, всё ли там в порядке, есть ли информационные стенды, как там встречают жителей. Хочу везде очень праздничная атмосфера, приятная музыка, буфетное обслуживание. Везде наших жителей ждут», – поделилась впечатлениями подмосковный омбудсмен.
Она добавила, что порядка 40% жителей, прикреплённых к этим избирательным участкам, уже проголосовали, на некоторых – чуть меньше.
«Там, где прикреплены люди пожилого возраста, избиратели, как правило, ждут воскресенья. Будем надеяться, что все, кто хочет проголосовать, обязательно придут на наши избирательные участки. Обстановка везде спокойная, радушная», – отметила Фаевская.
Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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#выборы
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Ростелеком рассказал о масштабных атаках на порталы ЦИК и Госуслуг в дни выборов
Более 90 тысяч кибератак было совершено на порталы ЦИК, Госуслуг и иные ресурсы
16 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/PUGUN SJ

Свыше 90 тысяч кибератак было совершено на порталы ЦИК РФ, Госуслуг и другие ресурсы. Об этом сообщил глава ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Игорь Ляпунов.
Отмечается, что зафиксированное в Единый день голосования-2024 число кибератак в восемь раз превышает то количество, которое наблюдалось в этот день год назад.

Все кибератаки удалось отразить, подчеркнул Ляпунов.

Кибаратаки на российские ресурсы поступают с территории Украины, Северной Америки. Над их осуществлением работают профессиональные группировки.

Также большой кибератаке в первый день выборов подвергся портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Поступало свыше 2,5 миллионов обращений в секунду. Такая нагрузка образовала задержки на портале.

Кроме того, в первый день выборов было заблокировано свыше 100 поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для ДЭГ.

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#выборы
#кибербезопасность
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#россия
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В Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны
ITV: на самолете главы Минобороны Британии нет средств противодействия глушилкам
16 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/nevenmn

Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам, передает ITV.
По информации издания The Times, самолет главы Минобороны Британии якобы был лишен спутниковой связи российскими средствами радиоэлектронной борьбы во время перелета из Польши. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

Позднее со стороны Британии последовало заявление о том, что новые самолеты будут оснащены защитными системами, но эти планы были отложены на несколько лет — до 2026 года.

Напомним, ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону.

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#великобритания
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Губернатор Воробьёв проголосовал на президентских выборах вместе с семьёй
16 марта 2024, 13:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал голос на выборах президента России. Он пришёл на избирательный участок в Подмосковье вместе с женой Екатериной и сыновьями Георгием и Михаилом.
«Выборы – это всегда важно, а выборы президента – особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность. Они знают, что можно голосовать на «Госуслугах», а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется на бумаге, то в очень небольшом количестве. Всё будет происходить дистанционно», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и отметил большой интерес к выборам среди жителей региона.
«Хочу поблагодарить всех, кто приходит проголосовать, и кто работает на избирательных участках. У нас более 3900 УИКов. Это много, и работа там очень насыщенная. Мы видим большой интерес к выборам, что очень радует. Наша задача - всё организовать должным образом», – заявил губернатор.
Выборы президента в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.


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#подмосковье
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Омский губернатор Хоценко стал волонтёром и поработал водителем у избиркома
16 марта 2024, 13:47

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

Губернатор Омской области Виталий Хоценко несколько часов проработал водителем у избирательной комиссии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что работал водителем и выезжал по заявкам жителей на дом. Сначала он посетил семью Журавлёвых, которые не могут прийти на избирательный участок, поскольку им не с кем оставить детей. Они высоко оценили возможность приглашения УИК домой, назвав такую услугу очень удобной.

Затем губернатор посетил ветерана Елену Кудрявцеву. Она, как истинный патриот, понимает важность участия в президентских выборах. Хоценко призвал брать пример со старшего поколения.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#голосование
#выборы
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Мишустин проголосовал на выборах президента России
16 марта 2024, 13:37

Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Правительства РФ.
Отмечается, что Мишустин принял участие в голосовании в онлайн-формате. По его словам, это довольно удобный способ оставить свой голос. Им могут воспользоваться жители трети регионов России.

Премьер-министр призвал россиян, которые ещё не отдали свой голос, прийти на избирательные участки или принять участие в выборах в дистанционном формате.

Он подчеркнул, что на этих выборах речь идёт о будущем России, поэтому важно сделать выбор ради своих близких и развития страны.

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#выборы
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#россия
#президент
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Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, заявил Лавров
16 марта 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, поскольку они являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров к годовщине воссоединения.
В настоящее время Крым имеет чёткие перспективы развития. России удалось решить многие проблемы, которые достались от Украины, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что Лавров записал видеообращение к 10-летию воссоединения. 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе регионов. 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Это историческое событие получило названии «Крымская весна».

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