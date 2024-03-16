Актёр Венес оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье

Фото: Радио 1
Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области даёт возможность понаблюдать за работой избирательных участков региона. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал актёр театра и кино Аристарх Венес, который познакомился с работой центра.
«Я впечатлён масштабом и тем, как всё организовано. Для меня провели экскурсию. Я увидел, как всё происходит изнутри. Это действительно не оставляет равнодушным. Мне удалось понаблюдать за участками в Пушкине и Орехово-Зуеве. Несмотря на то, что сейчас существует возможность голосовать дистанционно, люди там активно участвуют лично, исполняют свой гражданский долг», – поделился впечатлениями Венес.Актёр добавил, что пока не проголосовал, но планирует сделать это с помощью ДЭГ.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
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