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«Разрушаем семьи, воруем деньги»: Милонов раскрыл, как должна выглядеть реклама букмекеров

Милонов: реклама игровых сервисов должна вызывать отвращение
Фото: iStock/humonia

Букмекерские конторы необходимо обязать размещать социальную рекламу, которая покажет разрушительные последствия увлечения ставками. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.



По данным Центра борьбы с лудоманией, чаще всего в зависимость от азартных игр впадают мужчины от 25 до 40 лет, пишут «Известия». И только порядка 10% зависимых обращаются к специалистам для излечения. При этом автор «Лудочата — проекта помощи выздоравливающим игрокам», лудоман в завязке Сергей Перевозчиков считает, что в действительности за помощью обращается лишь 1–2% игроков.

«Человек может долго не воспринимать свое состояние как заболевание, потому что игровая зависимость развивается постепенно», — пояснил изданию клинический психолог, специалист сервиса Alter Евгений Щеглов.

Милонов же подчеркнул, что нынешняя реклама игровых сервисов через поддержку спорта вводит россиян в заблуждение, вызывая интерес, а не должное отвращение.

«Букмекеры должны честно писать: мы разрушаем ваши семьи, мы воруем деньги у ваших детей, чтобы покупать себе люксовые машины. Игра на ставках — это желание заработать неправильным образом. В этом азарте люди страдают, они крадут деньги у собственных детей», — заявил Милонов в разговоре с изданием «Абзац».

По его мнению, рекламы о букмекерстве должны включать в себя предупреждения о вреде ставок. Людям необходимо демонстрировать ужасный образ человека, который страдает лудоманией, заключил Милонов.
Элина Позднякова

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