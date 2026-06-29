«Разрушаем семьи, воруем деньги»: Милонов раскрыл, как должна выглядеть реклама букмекеров

29 июня 2026, 14:44

Милонов: реклама игровых сервисов должна вызывать отвращение

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Букмекерские конторы необходимо обязать размещать социальную рекламу, которая покажет разрушительные последствия увлечения ставками. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.





По данным Центра борьбы с лудоманией, чаще всего в зависимость от азартных игр впадают мужчины от 25 до 40 лет, пишут «Известия». И только порядка 10% зависимых обращаются к специалистам для излечения. При этом автор «Лудочата — проекта помощи выздоравливающим игрокам», лудоман в завязке Сергей Перевозчиков считает, что в действительности за помощью обращается лишь 1–2% игроков.





«Человек может долго не воспринимать свое состояние как заболевание, потому что игровая зависимость развивается постепенно», — пояснил изданию клинический психолог, специалист сервиса Alter Евгений Щеглов.

«Букмекеры должны честно писать: мы разрушаем ваши семьи, мы воруем деньги у ваших детей, чтобы покупать себе люксовые машины. Игра на ставках — это желание заработать неправильным образом. В этом азарте люди страдают, они крадут деньги у собственных детей», — заявил Милонов в разговоре с изданием «Абзац».