«Разрушаем семьи, воруем деньги»: Милонов раскрыл, как должна выглядеть реклама букмекеров
Милонов: реклама игровых сервисов должна вызывать отвращение
Букмекерские конторы необходимо обязать размещать социальную рекламу, которая покажет разрушительные последствия увлечения ставками. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
По данным Центра борьбы с лудоманией, чаще всего в зависимость от азартных игр впадают мужчины от 25 до 40 лет, пишут «Известия». И только порядка 10% зависимых обращаются к специалистам для излечения. При этом автор «Лудочата — проекта помощи выздоравливающим игрокам», лудоман в завязке Сергей Перевозчиков считает, что в действительности за помощью обращается лишь 1–2% игроков.
«Человек может долго не воспринимать свое состояние как заболевание, потому что игровая зависимость развивается постепенно», — пояснил изданию клинический психолог, специалист сервиса Alter Евгений Щеглов.
Милонов же подчеркнул, что нынешняя реклама игровых сервисов через поддержку спорта вводит россиян в заблуждение, вызывая интерес, а не должное отвращение.
«Букмекеры должны честно писать: мы разрушаем ваши семьи, мы воруем деньги у ваших детей, чтобы покупать себе люксовые машины. Игра на ставках — это желание заработать неправильным образом. В этом азарте люди страдают, они крадут деньги у собственных детей», — заявил Милонов в разговоре с изданием «Абзац».
По его мнению, рекламы о букмекерстве должны включать в себя предупреждения о вреде ставок. Людям необходимо демонстрировать ужасный образ человека, который страдает лудоманией, заключил Милонов.