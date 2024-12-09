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«Ребёнок кормит себя сам»: в Рязани призвали не бояться рожать детей

В правительстве Рязанской области сообщили о мерах поддержки семей с детьми
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова во время визита депутата Госдумы РФ Татьяны Буцкой произнесла фразу «ребёнок кормит себя сам», тем самым подчеркнула, какую значительную финансовую поддержку предоставляет государство рожавшим женщинам.
«<…> наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке — ребёнок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки: это и федеральный, и региональный материнские капиталы», — цитирует слова Суворовой региональное издательство «Пресса».
По её словам, россиянкам, начиная с беременности и заканчивая 17-летием ребенка, платят и единое пособие на уровне прожиточного минимума.



Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая 6 декабря посетила школу будущих родителей в рязанском перинатальном центре. Её сопровождала зампредседателя правительства региона Наталья Суворова.

На форуме «Женского движения Единой России», который прошёл 7 декабря в Биробиджане, предложили разрешить участникам спецоперации усыновлять детей в упрощённом порядке.

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#ребёнок
#депутат
#рф
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 400 человек
09 декабря 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 400 жителей 23 городских округов Московской области расселили из аварийного жилья на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«Всего за неделю из 178 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 6,6 тыс. квадратных метров были расселены 412 человек. Им предоставили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, выплатили выкупную стоимость либо предоставили сертификаты на покупку жилья в любом районе Подмосковья», — говорится в сообщении.
Аварийные помещения были расселены в следующих округах: Павлово-Посадский, Волоколамский, Раменский, Воскресенск, Мытищи, Дмитровский, Дзержинский, Зарайск, Щёлково, Клин, Шаховская, Коломна, Шатура, Луховицы, Химки, Орехово-Зуевский, Талдомский, Подольск, Ступино, Пушкинский, Солнечногорск, Серпухов и Сергиево-Посадский.

Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в основном ликвидировали последствия снегопада
09 декабря 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники ликвидировали последствия прошедшего в выходные снегопада. Всего в регионе выпало около 15 см снега, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«За два дня провели уборку более 40 тыс. км муниципальных и региональных дорог. В первую очередь убирали трассы с высокой интенсивностью движения и опасные участки. К уборке дорог, тротуаров и остановок привлекли 2128 рабочих и1200 единиц спецтехники. А минувшей ночью провели противогололёдную обработку. Она охватила порядка 25 тыс. км дорог. Сейчас работы продолжаются», – говорится в сообщении.
Как предупредили в министерстве, сегодня местами в Подмосковье идёт снег. Вечером и ночью на дорогах возможна гололедица. Поэтому автомобилистам опасно выезжать на летней резине. Кроме того, необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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#московская область
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В Подмосковье скорректировали работу светофоров на трёх перекрёстках
09 декабря 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Режим работы светофоров поменяли на трёх перекрёстках в Московской области для оптимизации дорожного движения, изменения произошли на территории Чехова, Жуковского и Воскресенска, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Чехове была скорректирована работа светофора на пересечении улиц Гагарина и Комсомольской: теперь по утрам и вечерам время выезда на Гагарина с Комсомольской увеличено пять секунд. А в Воскресенске было увеличено время работы пешеходного светофора на перекрёстке улицы Горького с улицей Менделеева», — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе Жуковский на шесть секунд увеличено время левого поворота с улицы Лацкова на улицу Гагарина.

Оптимизация работы светофоров в регионе продолжается.

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#московская область
#подмосковье
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Юных жителей Серебряных Прудов научили мастерить новогодних гномов
09 декабря 2024, 11:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Мастер-класс для детей «Новогодний гномик» состоялся в Доме культуры села Подхожее в городском округе в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В качестве материала для поделок ребята использовали фетр. Из него их научили мастерить подставки для карандашей и ручек в новогоднем стиле — в виде симпатичного гномика. Фетр — это материал из шерсти с добавлением синтетических волокон, мастерить из него поделки очень удобно: он мягкий и эластичный», — говорится в сообщении.
Мастер-класс доставил всем участникам больше удовольствие, а получившихся гномиков ребята унесли домой.

Ранее сообщалось, что сотрудница Госавтоинспекции Серебряных Прудов провела для детей с ограниченными возможностями здоровья урок-игру по безопасности дорожного движения.

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#дети
#творчество
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Для граждан организуют «прямую линию» по антикоррупционному просвещению
09 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock / Vasyl Dolmatov

Московская городская военная прокуратура 10 декабря с 9 до 17 часов проведёт «прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие будет проводиться в рамках компетенции органов военной прокуратуры. Звонить можно по телефону 8(495) 941-08-26.

Цель работы «прямой линии» – повышение уровня гражданской активности в решении вопросов противодействия коррупции.

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#коррупция
#горячая линия
#россия
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В Подмосковье ввели онлайн-договоры о проверке газового оборудования
09 декабря 2024, 11:11

Фото: istockphoto.com/simpson33

Заключить договор о проверке газового оборудования жители Московской области могут в онлайн-режиме: на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«На областном портале госуслуг можно в электронном виде подать заявление на заключение договора технического обслуживания газового оборудования и подписать его с помощью Госключа. Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, её можно оформить прямо во время заполнения заявки», — сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
Онлайн-услуга по заключению договора на техобслуживание газового оборудования предоставляется бесплатно. На обработку электронного заявления отводится до десяти рабочих дней, ответ приходит в личный кабинет заявителя.

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#московская область
#подмосковье
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Жителям приграничья Курской области дали отсрочку по уплате налогов
09 декабря 2024, 11:07

Фото: istockphoto/mizar_21984

Отсрочку от уплаты налогов жителям курского приграничья предоставил российский кабмин, сообщили в правительственной пресс-службе. Получить отсрочку можно на имущество физлиц, а также на земельный и транспортный налоги.
«Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.
Администрации курского региона поручили составить список территорий, где доступна указанная отсрочка.

Перед этим в Минфине презентовали памятку по налогу на вклады в грядущем году. В Министерстве напомнили, что россиянам не нужно подавать налоговые декларации, поскольку финансовые организации будут самостоятельно передавать данные налоговикам.

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Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
Астролог Ермолина: для Нового года стоит выбрать однотонный наряд делового стиля
09 декабря 2024, 10:58

Фото: iStock/gregory_lee

Для празднования Нового года стоит выбрать однотонные наряды сдержанных цветов в официально-деловом стиле. Об этом сообщила астролог Татьяна Ермолина. По ее словам, 31 декабря ожидается новолуние в Козероге под управлением Сатурна, который предпочитает классический, сдержанный стиль.
«Сатурн любит классику и сдержанность. И с ним, кстати, солидарна планета красоты Венера. <…> Лучше отдать предпочтение однотонным нарядам в цветах официально-делового стиля. Это может быть черный или белый, темно-красный или темно-сливовый, темно-синий или глубокий фиолетовый», — поделилась астролог в беседе с «Москвой 24».
Тем временем стало известно, как правильно выбирать другой неотъемлемый элемент новогодних праздников — сладкие подарки для детей. Как сообщает «Вечерняя Москва», отличным вариантом станут шипящее драже, ореховые батончики, халва, шишки в шоколаде и фигурные марципаны.

Однако диетолог Виктория Безнебеева в комментарии для газеты подчеркнула, что сладости в больших количествах негативно влияют на детский ЖКТ, потому вручать конфеты из подарков следует дозированно. Также, по ее словам, перед открытием набора следует проверять срок годности и отсутствие белого налета на шоколаде.

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Детской поликлинике Каширы передали подарки для пациентов
09 декабря 2024, 10:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сбор подарков для маленьких пациентов в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» завершился в Общественной приёмной каширского отделения партии «Единая Россия», по итогам сбора в детское поликлиническое отделение Каширской больницы передали шесть пакетов с игрушками, книжками, паззлами и различными предметами для творчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы благодарим всех, кто организовал и принял участие в этой акции. Это большая радость для детей. Теперь каждый раз, когда ребенок будет выходить из процедурного кабинета, он будет получать приятный сюрприз за терпение и смелость», — сказала заместитель главврача медучреждения Татьяна Пономарева.
Организаторами акции «Коробка храбрости» являются члены и сторонники партии «Единая Россия», а также активисты партийного проекта «Добрая комната». Сбор подарков в Кашире проводился с 12 ноября по 5 декабря.

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