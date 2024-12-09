«Ребёнок кормит себя сам»: в Рязани призвали не бояться рожать детей

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Заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова во время визита депутата Госдумы РФ Татьяны Буцкой произнесла фразу «ребёнок кормит себя сам», тем самым подчеркнула, какую значительную финансовую поддержку предоставляет государство рожавшим женщинам.
«<…> наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке — ребёнок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки: это и федеральный, и региональный материнские капиталы», — цитирует слова Суворовой региональное издательство «Пресса».По её словам, россиянкам, начиная с беременности и заканчивая 17-летием ребенка, платят и единое пособие на уровне прожиточного минимума.
Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая 6 декабря посетила школу будущих родителей в рязанском перинатальном центре. Её сопровождала зампредседателя правительства региона Наталья Суворова.
На форуме «Женского движения Единой России», который прошёл 7 декабря в Биробиджане, предложили разрешить участникам спецоперации усыновлять детей в упрощённом порядке.
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Анастасия Ларина