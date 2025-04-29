«Сядьте со мной кто-нибудь»: Врачи запретили Якубовичу делать опасный трюк на самолете, хотя «петля» его расслабляла

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch)
Леонид Якубович поделился, что врачи запретили ему выполнять любимую «петлю» в небе, которая помогала справляться с негативом. Эта фигура высшего пилотажа была для 79-летнего ведущего «Поля чудес» способом перезагрузки, однако медики «настоятельно советовали» подобные развлечения прекратить. Откровения Якубовича можно было услышать в шоу «Ты не поверишь!».
Оказалось, что полеты для Якубовича — не просто хобби, а средство от депрессии. Он признался, что при возможности всегда ищет аэроклуб в городах, куда едет на гастроли. Полеты позволяют ему взглянуть на проблемы сверху, где люди и машины кажутся крошечными, а заботы теряют вес.
В свои почти 80 лет, которые актер отметит 31 июля, Якубович сохраняет задор и любовь к небу. Медики строго запретили звезде выполнять «петлю» из-за возраста, и даже в райдере Якубовича теперь есть рекомендательный запрет на полеты в аэротрубе. Однако телеведущий уверяет: он не страдает от излишней гордости, если самочувствие подводит — просит кого-то лететь рядом.
26 апреля «Радио 1» передавало, что Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!». Попутно затронули тему высказываний Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева сильно возмутилась такой позиции.
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В свои почти 80 лет, которые актер отметит 31 июля, Якубович сохраняет задор и любовь к небу. Медики строго запретили звезде выполнять «петлю» из-за возраста, и даже в райдере Якубовича теперь есть рекомендательный запрет на полеты в аэротрубе. Однако телеведущий уверяет: он не страдает от излишней гордости, если самочувствие подводит — просит кого-то лететь рядом.
Леонид Якубович (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)
«Много раз это было у меня. Я могу сказать: «Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь». И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25-30 всё это уходит», — описывал он свои эмоции.Жена Якубовича Марина пробовала разделить его увлечение, но осталась равнодушной к небу.
26 апреля «Радио 1» передавало, что Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!». Попутно затронули тему высказываний Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева сильно возмутилась такой позиции.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева