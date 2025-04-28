Reuters: В Испании объявили ЧП на фоне массового отключения света

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Министерство внутренних дел Испании ввело режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, затронувшего также Португалию, Францию и Андорру. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране», — передает агентство.На восстановление энергоснабжения потребуется до 10 часов, добавляет оператор электросетей Red Electrica.
Блэкаут парализовал железнодорожное сообщение, остановил работу светофоров и общественного транспорта. В Мадриде, Барселоне, Валенсии и других городах образовались очереди в магазины, спасатели эвакуируют людей из лифтов. Международный аэропорт Мадрид-Барахас приостановил работу.
Отключения зафиксированы и в соседних странах: Португалия также остановила все поезда, во Франции и Андорре нарушена инфраструктура. Атомные электростанции Испании были безопасно остановлены для предотвращения аварий.
Массовое отключение света и связи в Португалии и Испании зафиксировали еще в понедельник днем. Считается, что редкое атмосферное явление вызвало аварию в системе испанского электроснабжения, которая привела к перебоям с электричеством в Португалии.
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