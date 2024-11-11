Редкие виды птиц вновь обосновались в столице

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Биологи отмечают значительное увеличение биоразнообразия на природных территориях столицы. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц и обнаружили, что в городе вновь обосновались многие редкие виды пернатых. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За первое полугодие 2024 года эксперты зафиксировали 154 вида птиц, среди которых 70 видов занесены в Красную книгу Москвы. Среди вновь появившихся обитателей столицы – черный коршун, серая цапля и зеленый дятел, которые ранее считались исчезнувшими. Также в Москве комфортно чувствуют себя такие редкие виды, как седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок.
Ученые связывают этот рост биоразнообразия с комплексным подходом города к охране природы и созданием благоприятных условий для жизни диких животных. В настоящее время под контролем столичного департамента находятся 150 особо охраняемых природных территорий, которые способствуют сохранению экосистемы.
Кроме того, в Москве были зафиксированы и другие редкие птицы, такие как малый подорлик и мандаринка, сапсан и скопа, что свидетельствует о привлекательности столицы для представителей фауны.
Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.
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Ученые связывают этот рост биоразнообразия с комплексным подходом города к охране природы и созданием благоприятных условий для жизни диких животных. В настоящее время под контролем столичного департамента находятся 150 особо охраняемых природных территорий, которые способствуют сохранению экосистемы.
Кроме того, в Москве были зафиксированы и другие редкие птицы, такие как малый подорлик и мандаринка, сапсан и скопа, что свидетельствует о привлекательности столицы для представителей фауны.
Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.
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Дарья Осипова