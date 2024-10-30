Ректор МГИМО Торкунов раскрыл, как бороться с фейками в век ИИ

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Ректором МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что сегодня искусственный интеллект и технологии оказывают колоссальное влияние на мир, в частности на международную политику.
Вместе с возможностями, которые открывают перед миром новые технологии, они несут и важные проблемы. Одна из таких – фейки и поддельная информация. По мнению Торкунова, бороться с этой проблемой необходимо не только с помощью выявления и купирования ложной информации, но и работой на опережение.
До этого сообщалось, что в Москве увеличивается число кибератак. При этом лидером по данному показателю по-прежнему остаётся Астана. Об этом сообщили в PRO32.
Ранее дипломат российского МИДа Мария Захарова заявляла, что сообщения о якобы отправке северокорейских военнослужащих в РФ являются «вбросами и шумихой».
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«С этим почти бесполезно бороться. Реакция на вброс необходима. Нужна и активно ведётся работа с администрациями цифровых площадок. Стремительно развиваются технологии распознавания фейков. Но реагировать на что-что — значит «бить по хвостам». Цифровой век — это время проактивности. Важно быть на шаг впереди, продвигая собственные нарративы, свою картину мира. Нужно быть, а не казаться. Быть интересным, добрым, справедливым — привлекательным», — прокомментировал в беседе с RT Торкунов.
До этого сообщалось, что в Москве увеличивается число кибератак. При этом лидером по данному показателю по-прежнему остаётся Астана. Об этом сообщили в PRO32.
«Казахстан продолжает оставаться в числе лидеров по количеству кибератак, в то время как российские города также сталкиваются с угрозами: в Москве количество атак увеличилось на 3%. Это подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности в интернете. Каждый пользователь должен осознавать риски и принимать меры для защиты своих данных. В условиях растущих угроз важно не только использовать антивирусные решения, но и следовать основным правилам цифровой гигиены», — прокомментировал в беседе с Газета.ру владелец продукта антивируса PRO32 Андрей Голубев.
Ранее дипломат российского МИДа Мария Захарова заявляла, что сообщения о якобы отправке северокорейских военнослужащих в РФ являются «вбросами и шумихой».
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Мелисса Тимофеева