Эксперты раскрыли самое популярное слово в русском языке

10 января 2026, 03:11

Институт Русистики: Заимствованное «ок» стало самым популярным словом в русском языке

Фото: iStock/patpitchaya

Самым популярным словом в современном русском языке стало заимствованное междометие «ок». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.





Эксперты объясняют удобство этого слова его предельной информативностью и абсолютной однозначностью, которые ценятся в быстрой коммуникации. К тому же, популярность «ок» отражает замеченную в русском языке тенденцию — стремление к краткости и ёмкости выражения мысли.





«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок"», — говорится в материале.