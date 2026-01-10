Эксперты раскрыли самое популярное слово в русском языке
Институт Русистики: Заимствованное «ок» стало самым популярным словом в русском языке
Самым популярным словом в современном русском языке стало заимствованное междометие «ок». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.
Эксперты объясняют удобство этого слова его предельной информативностью и абсолютной однозначностью, которые ценятся в быстрой коммуникации. К тому же, популярность «ок» отражает замеченную в русском языке тенденцию — стремление к краткости и ёмкости выражения мысли.
«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок"», — говорится в материале.Ранее стало известно, что российские выпускники теперь могут использовать слово «лабубу» в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку.
Впервые в русской речи это слово зафиксировали в 2024 году. Примечательно, что у «лабубу» пока нет закреплённой родовой принадлежности: в речи оно употребляется и в мужском, и в женском роде.