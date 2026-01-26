Число пострадавших после ДТП с туравтобусом в Приморье возросло до семи человек
Количество госпитализированных после серьёзного дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Приморье возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав.
Напомним, что авария с участием автобуса, большегруза и четырёх легковых автомобилей произошла 22 января на трассе в Хасанском округе. В результате столкновения погибли три человека, находившиеся в автобусе, который перевозил четырнадцать российских туристов и пять граждан Китая.
«По состоянию на 8 утра (01:00 мск) 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы семеро пострадавших. Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в минздраве.Ранее «Радио 1» передавало, что в Бразилии молния ударила в толпу митингующих. Опасное происшествие зафиксировали в городе Бразилиа, где собрались сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. В результате пострадали не менее 72 человек.