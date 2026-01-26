Число пострадавших после ДТП с туравтобусом в Приморье возросло до семи человек

26 января 2026, 03:15

Фото: iStock/sudok1

Количество госпитализированных после серьёзного дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Приморье возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав.





Напомним, что авария с участием автобуса, большегруза и четырёх легковых автомобилей произошла 22 января на трассе в Хасанском округе. В результате столкновения погибли три человека, находившиеся в автобусе, который перевозил четырнадцать российских туристов и пять граждан Китая.





«По состоянию на 8 утра (01:00 мск) 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы семеро пострадавших. Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в минздраве.