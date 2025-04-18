Религиовед раскрыл, что будет с миром, если благодатный огонь в канун Пасхи не сойдет

Великая суббота — заключительный день Страстной недели и один из ключевых моментов в христианском календаре. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и важными традициями, связанными с последними событиями земной жизни Иисуса Христа перед Его Воскресением. О том, что можно и нельзя ​делать 19 апреля расскажет ​«Радио 1».