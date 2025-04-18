Религиовед раскрыл, что будет с миром, если благодатный огонь в канун Пасхи не сойдет

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Ежегодно перед праздником православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме проводится церемония схождения Благодатного огня. Принято считать, что конец света наступит тогда, когда огонь не сойдет. Некоторые утверждают, что это всего лишь миф, а другие верят и даже волнуются.
Религиовед, историк религий Юрий Табак в беседе с «Радио 1» заявил, что не очень верит в разные чудеса, в том числе в сошествие Благодатного Огня.
По его словам, многие люди, принимающие участие в этом традиционном действии, говорили, что это всего лишь презентация.
Он отметил, что к слухам о конце света в случае не сошествия Благодатного Огня тоже стоит относиться легко.
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«Тут дело, действительно, в вере каждого. Сошествие Благодатного Огня — известная процедура, людей досматривают прежде, чем они проходят вовнутрь, чтобы они не зажгли ничего, не было фокусов. Но это тоже могут быть разговоры, потому что никто не ставит своей целью по-настоящему все проверить, как оно устроено», — прокомментировал религиовед.
По его словам, многие люди, принимающие участие в этом традиционном действии, говорили, что это всего лишь презентация.
«Говорят, что этот огонь лечит. Но здесь же опять вопрос веры. И в католичестве, и в православии есть случаи чудесного выздоровления. Говорят, что этот огонь не обжигает, но он обжигает, как рассказывают люди, проверившие эту теорию. У меня не было личного опыта в этом, но, судя по всему, это, правда презентация», — добавил эксперт.
Он отметил, что к слухам о конце света в случае не сошествия Благодатного Огня тоже стоит относиться легко.
«Если что-то не произойдет с огнем, то тут же найдутся объяснения, почему конец света не наступил. То есть он должен был наступить, но не наступил. Должен был прийти Мессия в таком-то году, а он не пришел. Почему он не пришел? Находится объяснение. Поэтому все это вопрос сугубо внутренний. Верующий человек, не побывавший в том месте, не испытавший этого на себе, глубоко верует», — заключил Табак.
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Анастасия Панченко