Рэпера Oxxxymiron* осудят в Петербурге
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*), заочно обвиняемого в уклонении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По версии следствия, в 2023 году музыканта дважды привлекали к административной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах. Однако он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет два года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что исполнитель отказывается от частных выступлений и корпоративов. За последние два года он выступил только на одной закрытой вечеринке за пределами России. Возвращаться на родину артист также не планирует.
