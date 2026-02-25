Рэпера Oxxxymiron* осудят в Петербурге

25 февраля 2026, 14:18

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело рэпера Oxxxymiron*

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*), заочно обвиняемого в уклонении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.