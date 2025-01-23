Зеленый борщ со щавелем и яйцом – справится любой, получится вкусно

Фото: iStock/Olga Mazyarkina
Зелёный борщ со щавелем и яйцом – одно из лучших витаминных блюд со свежей зеленью. Варить его можно на любом бульоне, с мясом, курицей, грибами и без. Пошаговый рецепт приготовления – в материале «Радио 1».
Ингредиенты:
• Свежий щавель — 200 г.;
• Молодые листья свеклы (или шпинат) — 100 г.;
• Картофель — 2-3 шт.;
• Морковь — 1 шт.;
• Лук репчатый — 1 шт.;
• Укроп и петрушка — по вкусу;
• Яйцо куриное — 2 шт. (по желанию);
• Вода — 1,5 л.;
• Соль, перец — по вкусу;
• Сметана — для подачи.
Фото: iStock/bsanchezsobrino
Инструкция:
1. Подготовка овощей:
• Очистите картофель и нарежьте его кубиками.
• Морковь натрите на крупной терке.
• Лук нарежьте мелко.
• Щавель и листья свеклы промойте и нарежьте.
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2. Варка бульона:
• В кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды. Добавьте картофель и варите на среднем огне около 10 минут.
3. Добавление овощей:
• После того как картофель немного размягчится, добавьте в кастрюлю морковь и лук. Варите еще 5-7 минут.
4. Добавление зелени:
• Затем добавьте нарезанные щавель и листья свеклы. Варите еще 5-10 минут до готовности всех овощей.
Фото: iStock/wwasilisa
5. Приправы:
• Посолите и поперчите по вкусу. Если используете яйца, отварите их отдельно вкрутую, остудите и нарежьте.
6. Завершение:
• В конце варки добавьте мелко нарезанную зелень (укроп и петрушку) и дайте борщу настояться под крышкой несколько минут.
С чем употреблять:
Зеленый борщ отлично сочетается с черным хлебом или пирожками с начинкой. Его можно подавать с отварными яйцами или сметаной. Блюдо подают горячим, в глубоких тарелках, с ложкой сметаны сверху и посыпанным свежей зеленью. Яйца можно добавить прямо в тарелку или подавать отдельно.
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Анастасия Хохлова