Reuters: Boeing признал вину в мошенничестве по делу о крушении двух самолётов

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Руководство корпорации Boeing согласилось признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушении двух самолётов 737 Max, произведённых компанией, которые произошли в 2018-2019 годах.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от чиновника министерства юстиции США. По данным источника, по условиям сделки со следствием, которую ещё предстоит одобрить федеральному судье, корпорация заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Кроме того, Boeing возьмёт на себя обязательства вложить не менее 455 миллионов долларов в совершенствование безопасности своих программ и приведение их в соответствие необходимым нормам.
В 2018 году самолёт Boeing 737 Max разбился в Эфиопии. В 2019 году авиалайнер этой же марки потерпел крушение в Индонезии. В двух авиакатастрофах погибли около тысячи человек. В агентстве полагают, что признание вины поставит под сомнение возможность компании получать выгодные правительственные контракты.
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Александр Бойцов