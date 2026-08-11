Режим ЧС объявили в российском городе
Режим ЧС объявили в Хабаровске в связи с паводковой обстановкой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Уровень воды в реке Амур достиг 4,8 метра и продолжает расти — каждый день прибавляется примерно десять сантиметров. При сохранении такой динамики к пятнице отметка может подняться еще на полметра, отмечает источник.
На острове Большой Уссурийский паводковыми водами уже затопило 159 дачных участков. В воде также оказались села Елабуга, Корсаково-2 и Маяк.
Режим ЧС локального характера также ввели в прошлом месяце в Удмуртии на фоне масштабных подтоплений. Причиной стало поднятие уровня реки Сыги, вызванное проливными дождями и прорывом дамбы.
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