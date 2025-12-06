Умер легендарный архитектор Фрэнк Гери, создавший «Танцующий дом» в Праге
NYT: На 97-м году жизни скончался известный американский архитектор Фрэнк Гери
На 97-м году жизни скончался всемирно известный американский архитектор Фрэнк Гери. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Архитектор умер у себя дома в Санта-Монике, штат Калифорния. Причиной смерти стало непродолжительное респираторное заболевание.
Фрэнк Гери был одной из ключевых фигур в архитектуре современности, стоявшей у истоков деконструктивизма. В 1989 году он получил Притцкеровскую премию.
Гери также считался новатором, который одним из первых использовал компьютерное моделирование для создания сложных архитектурных форм.
Его авторству принадлежат знаковые сооружения, ставшие символами городов по всему миру. Среди самых известных работ — музей Гуггенхайма в Бильбао, концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и «Танцующий дом» в Праге.
