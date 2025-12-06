Умер легендарный архитектор Фрэнк Гери, создавший «Танцующий дом» в Праге

06 декабря 2025, 02:23

NYT: На 97-м году жизни скончался известный американский архитектор Фрэнк Гери

Фото: iStock/jorgeantonio

На 97-м году жизни скончался всемирно известный американский архитектор Фрэнк Гери. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).





Архитектор умер у себя дома в Санта-Монике, штат Калифорния. Причиной смерти стало непродолжительное респираторное заболевание.



Фрэнк Гери был одной из ключевых фигур в архитектуре современности, стоявшей у истоков деконструктивизма. В 1989 году он получил Притцкеровскую премию.



