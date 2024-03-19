Резиденция главы Республики Сербской Додика окрасилась в цвета триколора РФ

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Российский триколор украсил резиденцию главы Республики Сербской Милорада Додика в честь победы Владимира Путина на президентских выборах, сообщила партия СНСД в соцсети Х.
«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе»,— написал ранее в социальных сетях глава Республики Сербской Милорад Додик.Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.
Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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