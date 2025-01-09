РФ оказалась на 46-м месте в рейтинге паспортов мира Henley Passport Index

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РФ изменила место в мировом рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами в 2025 году — она попала на 46-е место. Такие данные приводятся на сайте Henley Passport Index.
Отмечалось, что своё место Российская Федерация разделила с Турцией. Жители России могут путешествовать в 116 странах и территориях без предварительного оформления виз.
На первом месте в списке расположился Сингапур. Граждане этого государства могут отправиться в безвизовые поездки в 195 стран. На втором месте оказалась Япония (193 страны), а третье разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Представителям данных стран доступны без визы 192 направления.
Ранее сообщалось, что около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России.
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На первом месте в списке расположился Сингапур. Граждане этого государства могут отправиться в безвизовые поездки в 195 стран. На втором месте оказалась Япония (193 страны), а третье разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Представителям данных стран доступны без визы 192 направления.
Ранее сообщалось, что около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России.
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Ольга Енгалычева