Китаец отрезал кобре голову, но она все равно его укусила
Житель Китая по фамилии Чжан получил укус змеи после того, как отрубил ей голову. Об этом сообщает издание Global Times.
Мужчина отправился на рыбалку в уединенное место у реки. Внезапно он заметил кобру, которая поднялась в угрожающей позе и приготовилась к атаке. Опасаясь, что попытка отступить спровоцирует нападение, рыбак достал лопату, ударил змею и отрезал ей голову.
Однако спустя несколько минут произошло неожиданное. Когда Чжан наклонился, чтобы поднять отрубленную голову, она внезапно раскрыла пасть и вцепилась ему в ладонь. Мужчина сразу отправился в больницу, но состояние быстро ухудшилось: рука начала сильно опухать, кожа вокруг укуса потемнела, появились боль в груди, ухудшение зрения, тошнота и рвота.
Врачи обнаружили сильный отек всей руки — от большого пальца до плеча — и признаки отмирания тканей. Медикам пришлось провести операцию по удалению поврежденных тканей, чтобы предотвратить необратимые последствия действия яда.
После двух месяцев лечения руку удалось сохранить, а мужчина полностью восстановился и был выписан из больницы. Эксперты объяснили, что даже после отделения головы у змей сохраняются рефлексы спинного мозга, поэтому они способны совершать движения, включая укусы, в течение десятков минут. Ядовитые железы при этом остаются активными и могут впрыскивать яд.
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