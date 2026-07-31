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Китаец отрезал кобре голову, но она все равно его укусила

Фото: iStock/skynavin

Житель Китая по фамилии Чжан получил укус змеи после того, как отрубил ей голову. Об этом сообщает издание Global Times.



Мужчина отправился на рыбалку в уединенное место у реки. Внезапно он заметил кобру, которая поднялась в угрожающей позе и приготовилась к атаке. Опасаясь, что попытка отступить спровоцирует нападение, рыбак достал лопату, ударил змею и отрезал ей голову.

Однако спустя несколько минут произошло неожиданное. Когда Чжан наклонился, чтобы поднять отрубленную голову, она внезапно раскрыла пасть и вцепилась ему в ладонь. Мужчина сразу отправился в больницу, но состояние быстро ухудшилось: рука начала сильно опухать, кожа вокруг укуса потемнела, появились боль в груди, ухудшение зрения, тошнота и рвота.

Врачи обнаружили сильный отек всей руки — от большого пальца до плеча — и признаки отмирания тканей. Медикам пришлось провести операцию по удалению поврежденных тканей, чтобы предотвратить необратимые последствия действия яда.

После двух месяцев лечения руку удалось сохранить, а мужчина полностью восстановился и был выписан из больницы. Эксперты объяснили, что даже после отделения головы у змей сохраняются рефлексы спинного мозга, поэтому они способны совершать движения, включая укусы, в течение десятков минут. Ядовитые железы при этом остаются активными и могут впрыскивать яд.

Лидия Пономарева

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