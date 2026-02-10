РКН составил восемь протоколов в отношении Telegram на 64 миллиона рублей
Роскомнадзор составил восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram. Общая сумма возможных штрафов может достигнуть 64 миллионов рублей.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно новости», семь материалов связаны с отказом удалить запрещенный контент. Еще один протокол касается неисполнения обязанностей владельца социальной сети. Рассмотрение дел начнется в Таганском суде Москвы уже завтра.
Ранее стало известно о блокировке работы Telegram в России. Роскомнадзор ввел ограничения 10 февраля. При этом ведомство пока никак не комментировало эту информацию.
