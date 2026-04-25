РКН заблокировал еще одну соцсеть

РКН заблокировал соцсеть ценителей пива Untappd
В России пользователи столкнулись с перебоями в работе социальной сети для ценителей пива Untappd.



Журналист «Ленты.ру» также зафиксировал отсутствие доступа. О блокировке со стороны Роскомнадзора официально не объявлялось, однако многие россияне — при разных провайдерах и у разных операторов — жалуются, что не могут загрузить ленту, карту, воспользоваться социальными функциями или увидеть элементы интерфейса.

Корреспонденту удалось зайти в сервис только через VPN. Функционал Untappd позволяет отмечать выпитые сорта пива, оставлять отзывы и общаться с другими любителями напитка.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч запрещенных материалов.

Никита Кротов

