В России прошёл девятый день после теракта в «Крокусе»

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Вчера, 30 марта, у концертного зала «Крокус Сити Холл» состоялась панихида по погибшим в теракте. Исполнилось девять дней с момента страшной трагедии.
В результате теракта погибли 144 человека. По последним данным, до 695 человек возросло количество пострадавших.
Каждый день люди продолжают приходить к стихийному мемориалу и возлагать цветы в память о жертвах трагедии. Вчера, 30 марта, в небо были запущены шары в рамках символической акции в память о погибших.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Каждый день люди продолжают приходить к стихийному мемориалу и возлагать цветы в память о жертвах трагедии. Вчера, 30 марта, в небо были запущены шары в рамках символической акции в память о погибших.
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Екатерина Коршунова