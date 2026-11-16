В Турции автобус полетел с дороги в море из-за инсульта у шофера
В Турции у водителя случился инсульт, автобус полетел в море
В турецком городе Айвалык маршрутный автобус съехал с дороги и упал в море после того, как у водителя случился инсульт. Об этом в понедельник сообщили местные власти.
По данным администрации, водитель скончался. Находившихся в салоне 11 человек, включая одного ребенка, спасли, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.
Их жизни ничего не угрожает. В спасательной операции участвовали в том числе прохожие.
Ранее в Китае огромный валун раздавил авто с людьми внутри. В результате происшествия у машины смяло багажник.
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