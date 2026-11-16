В Турции автобус полетел с дороги в море из-за инсульта у шофера

16 ноября 2026, 17:07

В Турции у водителя случился инсульт, автобус полетел в море

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В турецком городе Айвалык маршрутный автобус съехал с дороги и упал в море после того, как у водителя случился инсульт. Об этом в понедельник сообщили местные власти.