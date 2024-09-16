Происки врагов России: в Госдуме объяснили нападение в школе Челябинска

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Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова связала ЧП в школе Челябинска, где семиклассник с молотком напал на одноклассников, с происками врагов России. Об этом она заявила в своем телеграм-канале. По ее словам, противник использует детей в своих преступных целях как в интернете, так и в реальной жизни.
«Враги нашей страны продолжают искать любую возможность, чтобы использовать наших детей в преступных действиях», — написала она.Бороться с такими происшествиями Кузнецова предложили при помощи блокировок в интернете деструктивного контента, а также при помощи заполнения свободного времени у детей созидательной активностью.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.
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