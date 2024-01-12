Родившая в 11 лет Валя Исаева решила стерилизоваться после рождения 5 ребенка

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В 2005 году Россию потрясла история 11-летней Валентины Исаевой. Девочка забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова. Недавно она родила пятого ребёнка. На данный момент уже 30-летняя женщина по собственному желанию стала мусульманкой, сменила имя на Муслиму. Но теперь рожать девушка не хочет, потому что с новорождённым сыном её даже никто не встретил из роддома.
В интервью изданию The Voice Муслима призналась, что теперь разочаровано в мужчинах. Летом 2022 года Исаева развелась Хабибом, а зимой 2023 вышла замуж за Ислама, который через несколько месяцев кинул ее и поехал на родину в Чечню.
Девушка рассказала, что с ней после родов никто из родных не взялся, хотя все были в курсе о рождении ребенка. Кроме того, ей отказали в стерилизации.
«Я подошла к врачу и попросила перевязать эти трубы, мне отказали. Сказали, что тебе 30 лет, и, возможно, ты еще выйдешь замуж, и ты захочешь еще ребенка.Я очень настоятельно врача просила, чтобы мне дали бумагу, чтобы я написала, что сама прошу, не по принуждению. Мне даже главный врач роддома отказал», — поделилась Исаева.Ранее мать, выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз, объяснила свой поступок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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