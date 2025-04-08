Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей

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Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время разговора с одной из жительниц Белгорода Гладков представился и попытался уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако женщина, усомнившись в подлинности звонка, заявила, что не верит, что общается с главой региона.
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«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали», — сказала она.Позже россиянка извинилась за свою ошибку. Однако Гладков отметил, что ее реакция не реакция оправдана — все же телефонных мошенников много, не стоит расслабляться и легко выдавать личную информацию и исполнять их требования.
«Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», — объяснил он.7 апреля сообщалось, что в Красноярском крае девочка-школьница отдала мошенникам все накопленные деньги. Накануне её отец, сражающийся с врагами в зоне проведения специальной военной операции, перевёл дочери 2,4 миллиона рублей.
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Мария Моисеева