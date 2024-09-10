Росавиация: Аэропорт Казани временно закрыт

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В отношении работы аэропорта в Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.
Об этом сообщили в Росавиации. В официальном телеграм-канале ведомства уточняется, что указанные ограничительные меры введены в аэропорту с 7:00 10 августа. Это сделано в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов. О времени возобновления работы аэропорта в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
Сегодня, 10 августа, также прекращали приём и отправку самолётов в подмосковном аэропорту Жуковский. Это было сделано на фоне массовой атаки БПЛА на регион в ночь на 10 августа. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в окрестностях подмосковной воздушной гавани. В настоящее время Жуковский уже возобновил свою работу.
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Александр Бойцов