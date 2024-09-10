Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Росавиация: Аэропорт Казани временно закрыт

Росавиация: Аэропорт Казани временно закрыт

10 сентября 2024, 09:07
Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В отношении работы аэропорта в Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.


Об этом сообщили в Росавиации. В официальном телеграм-канале ведомства уточняется, что указанные ограничительные меры введены в аэропорту с 7:00 10 августа. Это сделано в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов. О времени возобновления работы аэропорта в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

Сегодня, 10 августа, также прекращали приём и отправку самолётов в подмосковном аэропорту Жуковский. Это было сделано на фоне массовой атаки БПЛА на регион в ночь на 10 августа. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в окрестностях подмосковной воздушной гавани. В настоящее время Жуковский уже возобновил свою работу.

Читайте также:

Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт на приём и вылет самолётов из-за БПЛА

В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА

«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
#жуковский
#ночь
#бпла
#регион
#меры
#казань
#аэропорт
#самолёты
В Подмосковье предпринимают меры по предотвращению лесных и торфяных пожаров
10 сентября 2024, 09:54

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области продолжают предпринимать активные меры по предотвращению лесных и торфяных пожаров. Сотрудники ГКУ МО «МОС АВС» ежедневно следят за состоянием гидротехнических сооружений и торфяных массивов, чтобы снизить риск возгораний в условиях засухи, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Несмотря на отсутствие обильных осадков, система обводнения торфяников успешно поддерживает нужный уровень грунтовых вод и влажность торфа.

Эксперты считают, что главная проблема связана с человеческим фактором, о чём говорит постоянный поток отдыхающих в подмосковные леса. Люди часто игнорируют правила пожарной безопасности, создавая дополнительные угрозы.

Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» Александр Борисов отмечает, что август и сентябрь являются самыми опасными месяцами с точки зрения пожарной опасности, так как уровень грунтовых вод в это время значительно снижается. Перед началом осенних дождей водный запас торфяников уменьшается до минимального уровня, делая торф уязвимым к возгоранию.

Высказался и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский:
«Основная цель работы наших специалистов — это предотвращение возгораний на торфоместорождениях. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность в пожароопасный период, и благодаря гидротехническим сооружениям нам удается контролировать уровень грунтовых вод, предотвращая масштабные пожары. Но ключевым фактором остается соблюдение правил пожарной безопасности самими жителями области». — подчеркнул Велиховский.

В Московской области насчитывается более 1090 месторождений торфа общей площадью свыше 150 тысяч гектаров. Благодаря правительственной программе «Экология Подмосковья», запущенной в 2011 году, было разработано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений, охватывающих около 73 тысяч гектаров торфоместорождений, что составляет 48% от всех учтённых территорий. Эти объекты обслуживает ГКУ МО «МОС АВС». Работа по поддержанию системы обводнения ведётся круглый год.

Гидротехнические комплексы обеспечивают постоянное наполнение мелиоративных каналов и накопительных водоёмов, что позволяет поддерживать безопасный уровень влажности торфа и предотвращает его возгорание. На территории этих систем расположены 87 накопительных водоёмов и сеть каналов протяжённостью более 970 километров. Общий объём воды, предусмотренный проектом, составляет примерно 11 миллионов кубических метров.

Мониторинг состояния обводнённых территорий осуществляется с использованием современных технологий и мобильных приложений, которые позволяют оперативно передавать информацию в Центр управления регионом.

Читайте также:

В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября

В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров

На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах
#подмосковье
#пожары
#возгорание
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В одинцовском ЖК «Равновесие» пустят бесплатный трансфер до станции Жаворонки
10 сентября 2024, 09:44

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Бесплатный трансфер до железнодорожной станции Жаворонки планируют запустить для жителей жилого комплекса «Равновесие» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Обслуживать трансфер будет микроавтобус на 19 пассажиров.
«Микроавтобус будет курсировать по круговому маршруту от дома №6 в ЖК «Равновесие», до станции Жаворонки Белорусского направления с остановкой у гипермаркета «Глобус», — уточняется в сообщении.
Время работы трансфера — ежедневно с семи утра до десяти часов вечера. Поездка до гипермаркета «Глобус» займёт десять минут, до конечной — д/ж станции Жаворонки — полчаса. Микроавтобусы будут отправляться каждые десять минут.

Читайте также:

По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса

Общественный транспорт Подмосковья начали готовить к зиме

От станции МЦД Павшино запустили автобус до детского центра им. Рошаля
#одинцовский городской округ
#одинцово
#автобусы
#общественный транспорт
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Московской области должны сообщать о повреждении пунктов геодезических знаков
10 сентября 2024, 09:35

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

1 сентября 2024 года в силу вступили новые правила, которые обязывают владельцев объектов недвижимости, на которых расположены геодезические пункты, а также лиц, занимающихся геодезическими и картографическими работами, информировать ППК «Роскадастр» о любых повреждениях или уничтожении этих пунктов в течение 15 дней после обнаружения, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Приказ Росреестра № П/0081/24 от 27 марта 2024 года, регулирующий этот процесс, будет действовать до 1 сентября 2030 года.

На территории Московской области находится более 2 200 государственных геодезических пунктов. За первое полугодие 2024 года Управление Росреестра по Московской области провело обследование состояния 204 геодезических пунктов и внесло информацию о 33 охранных зонах геодезических пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.

Поскольку большая часть геодезического пункта обычно находится под землёй, граждане могут не заметить его или не понять, что это именно он. Поэтому причинами потери или повреждения таких объектов часто становятся обычная хозяйственная деятельность или вандализм.

Для проверки наличия геодезического пункта на вашем участке вы можете запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости через МФЦ или сайт Росреестра или уточнить информацию по кадастровому номеру в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра. Если пункт повреждён или уничтожен, необходимо сообщить об этом в ППК «Роскадастр». Это можно сделать лично, отправить заявление на почту, а также через электронную почту или через специальный раздел на сайте ведомства.

Следует помнить, что закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа для граждан, должностных и юридических лиц за повреждение или уничтожение геодезического пункта.

Читайте также:

В России хотят сделать «музыкальные» дороги

В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков

В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки
#подмосковье
#закон
#московская область
#правила
#росреестр
#росреестр мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бюджетников ждет повышение зарплат с 1 октября — эксперт
Иванова-Швец: на повышение зарплат бюджетников выделено 359 миллиардов рублей.
10 сентября 2024, 06:42

Фото: istock / Diy1

С 1 октября 2024 года зарплаты около двух миллионов бюджетников в России будут проиндексированы на 5,1 процента. Это касается работников, чьи организации финансируются из федерального бюджета, включая сотрудников вузов, школ, медицинских и научных учреждений, а также работников федеральных государственных органов.
Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм», передает Regnum.

По словам Ивановой-Швец, индексация заработных плат стала ежегодной практикой и направлена на защиту работников от инфляции. В 2024 году на повышение зарплат выделено 359 миллиардов рублей.

Эксперт также отметила, что в частных компаниях индексация зарплат должна проводиться, но в соответствии с внутренними документами и без привязки к государственному графику.

Ранее стало известно, что с 1 сентября вступил в силу закон, регулирующий оплату сверхурочных работ, предусматривающий выплаты не менее чем в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за последующие.

Напомним, академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявила, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.

Читайте также:

В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки

В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков

Подмосковные соцработники могут оформить выплату 20 тыс. рублей на аренду жилья
#подмосковье
#эксперт
#выплаты
#закон
#тко
#рост
#индексация
#зарплата
#бюджет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России хотят сделать «музыкальные» дороги
«Ъ»: «Автодор» планирует внедрить музыкальную разметку на дорогах
10 сентября 2024, 05:10

Фото: istock/Prapat Aowsakorn

Государственная компания «Автодор» намерена внедрить на трассах так называемую музыкальную разметку. Об этом сообщил председатель правления Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту».
Петушенко пояснил, что шумовые полосы, которые уже используются на дорогах для предупреждения водителей о смещении к обочине, могут быть адаптированы для создания музыкальных звуков при проезде автомобиля. Специалисты компании разработали программное обеспечение, которое позволит точно рассчитать параметры разметки для воспроизведения мелодии. Первые испытания планируются на участке трассы М-11 в этом году.

Музыкальная разметка уже используется в таких странах, как Япония, Голландия и Венгрия.

В дополнение к этому «Автодор» продолжает экспериментировать с различными типами дорожных разметок, такими как шевроны, которые помогают водителям соблюдать безопасную дистанцию на трассах.

Ранее стало известно, что в силу вступают единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.

Читайте также:

Путин оценил качество машины Lada Aura

В Челябинске перекрыто движение в районе выхода из берегов реки Миасс

Собянин сообщил о строительстве трех новых дорог в Москве
#движение
#пдд
#трассы
#правила
#машины
#автодор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сексолог рассказала о новом модном эротическом тренде
Сексолог Оттен: секс-медитация — новый эротический тренд
10 сентября 2024, 04:25

Фото: istock/Giulio Fornasar

Сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.
По словам эксперта, секс-медитацией можно заниматься как в одиночку, так и в паре, при этом основное внимание уделяется эротическим переживаниям, близости и наслаждению. Неотъемлемыми элементами этой практики являются расслабление тела и разума в сочетании с дыхательными упражнениями. Об этом сообщает ​Лента.ru.

Оттен также отметила, что секс-медитация может включать прикосновения к телу, однако возможен и вариант без физического контакта, при котором используются визуализация или воображение эротических сцен.

Специалистка подчеркивает, что эта практика способствует повышению уверенности в себе, укреплению связи с партнёром и уменьшению стресса. Секс-медитация, по её мнению, обогащает чувственные ощущения и делает интимную жизнь более насыщенной и приятной.

Читайте также:

«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале

В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек

Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли
#секс
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Пророчица 10 сентября: почему в этот день надо держаться подальше от леса и признаний в любви
10 сентября в народном календаре отмечается день Анны и Саввы Скирдников
10 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / PavloBaliukh

10 сентября в народном календаре отмечается день Анны Пророчицы и Саввы Скирдник. Они были известны как скирдники, поскольку в это время крестьяне завершали сбор последнего урожая и укладывали его в скирды, кладки и одонья.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на 10 сентября, что можно и нельзя делать в этот день.

Анна Пророчица и Савва Скирдник — история


Анна Пророчица в народной традиции ассоциируется с предсказаниями, мудростью и защитой урожая. Люди верили, что в этот день можно было заглянуть в будущее, и часто проводили различные обряды для привлечения благополучия и удачи.

Савва Скирдник символизировал труд крестьян, который был особенно важен в этот период. Его имя связано с окончанием сельскохозяйственных работ и надеждой на хороший урожай.

С этого времени начинались ярмарки, а в лес старались не ходить, чтобы не потеряться. Если возникала необходимость, то следовало оставить пирожок на пеньке в качестве подношения лешему.

Чтобы торговля была прибыльной, торговцы собирали в поле колоски. Крестьяне в это время вешали верхнюю одежду в доме, чтобы успешно закончить свои дела в поле и на огороде.

Фото: istock / Aleksander

Традиции


Традиции, связанные с этим днем, могут включать молитвы о семье и детях, а также посещение церкви. В некоторых регионах проводятся народные обряды, связанные с урожаем и благополучием в доме.

Что можно делать 10 сентября 2024


В этот день люди собирались, чтобы устроить пиршества, а также поблагодарить за урожай. Кроме этого, проводились обряды, которые были направлены на защиту будущего урожая и благополучие в семье.

Помимо этого, было принято готовить пироги и варенье из калины, которыми женщины угощали соседей. Считалось, что добрые дела, которые были совершены в этот день, будут вознаграждены сторицей.

Фото: istock / Nik_Merkulov

Ранним утром девушки шли к водоему, чтобы умыться холодной водой. Они верили, что этот ритуал поможет сохранить им красоту.

Что нельзя делать 10 сентября 2024


— Не рекомендуется ходить в лес, особенно в одиночку, так как леший может сбить путника с пути и завести его в непроходимое болото. Это может привести к тому, что человек заблудится или столкнется с дикими животными;

— Нельзя делиться с малознакомыми людьми тайнами и рассказывать им личную информацию;

— Нельзя признаваться в любви и свататься. Такой союз не приведет ни к чему хорошему.

— Встречаться сегодня с родителями невесты — к неприятностям;

— Женщинам лучше посвятить день отдыху и приятным делам;

— Не расходуйте последние средства — это может привести к финансовым трудностям;

— Если зятю дорогу перешла теща, он должен отказаться от дел, которые планировал на сегодня.

Фото: istock / Bogdan Kurylo

Приметы о погоде


1. Если закат красный, ждите ненастья;

2. Когда много орехов, а грибов нет — зима окажется суровой и снежной;

3. Дождь с грозой предвещает теплую осень;

4. Если листья березы пожелтели, значит, в лесу будет много опят;

5. Много рябины – к дождливой осени;

6. Если с березы и осины опали все листья, это сулит урожайный год;

7. Южный ветер приносит легкий и беззаботный конец года.

Фото: istock / Olga Seifutdinova

Читайте также:

Пименов день 9 сентября: как привлечь счастье в дом и не обеднеть

Варфоломеев день 7 сентября: Как привлечь богатство и почему нельзя звенеть монетами

Праздник Петровской иконы Божией Матери 2024: история, чудеса, кому помогает
#торговля
#лес
#история
#дождь
#дом
#урожай
#труд
#осень
#зима
#счастье
#традиции
#ветер
#женщины
#будущее
#человек
#люди
#ярмарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Apple представила новый iPhone 16
09 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/PhillDanze

Корпорация Apple представила новое поколение смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция велась на сайте корпорации.
В этом году поколение традиционно состоит из четырёх моделей. Смартфоны изготовлены из алюминия и титана.

Базовый iPhone 16 и Plus поступят в продажу в пяти цветах – чёрный, белый, розовый, сиреневый и мятный, а титановые Pro представлены в четырёх оттенках – черный, так называемый desert titanium, и два оттенка серого.

В новой версии смартфонов появилась возможность искать информацию о местах, просто делая фотографии. А также автоматически заносить в календарь расписание событий, которые были засняты на уличной рекламе.

Кроме того, последние модели оснащены собственным искусственным интеллектом Apple Intelligence.

Цены на новые iPhone начинаются от 799 долларов (73 508 рублей) за базовую модель и доходят до 1 199 долларов (110 308 рублей) за модель Pro.

Читайте также:

В РФ китайские бренды вытеснили Apple с лидирующих позиций на рынке планшетов

Смартфоны iPhone не попали в топ-5 по продажам в России

Эксперт обвинил Apple в колониальной политике и призвал покупать российские аналоги
#apple
#смартфон
#цены
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
09 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/wastesoul

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что средняя цена новостроек в Москве выросла в августе на 4, 5% в сравнении с предыдущим месяцем и достигла 505,7 тыс. рублей за кв. м.
«Параллельно с расширением скидочных акций застройщиков идёт небольшая коррекция вверх из-за подорожания строительных материалов и услуг. Формально скидки могут достигать 30%, но дисконт распространяется обычно не на всю линейку квартир и апартаментов, а на наименее ликвидные лоты, которые нельзя быстро и выгодно продать», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.

Читайте также:

В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек

Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки

Россиянам озвучили самый выгодный для покупки вид малогабаритного жилья
#квартиры
#цены
#новостройки
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф