Росавиация: в Шереметьево введены ограничения на прием и вылет самолетов

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В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:20 МСК введены в аэропорту Шереметьево», — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее соответствующие ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. К тому же прием и вылет самолетов приостановлен в аэропорту Внуково. На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о сбитых вражеских БПЛА, летевших на столицу.
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