Подросток притворился водителем автобуса и увез пассажиров в неизвестном направлении
В Бремене 18-летний парень притворится водителем рейсового автобуса и увез пассажиров в неизвестном направлении. Об этом пишет NDR со ссылкой на данные полиции.
Транспортная компания отследила автобус с помощью GPS. Как выяснилось, никто из пассажиров не пострадал. Уточняется, что этот же угонщик привлекал внимание полиции дважды в 2024 году. Сначала он выдал себя за практиканта автобусной компании, сопровождал водителя в рейсе, а затем сам продолжил поездку на автобусе, забрав пассажиров на остановке.
Несколько недель спустя похожий случай произошел в Дельменхорсте. Там юноша представился водителю автобуса сотрудником службы безопасности транспортного объединения и заявил, что в салоне находится разыскиваемый 15-летний подросток. Молодой человек потребовал остановить автобус и высадить всех пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Орегоне 27-летний мужчина угнал машину вместе с пассажиркой внутри.
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