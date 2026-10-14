Подросток притворился водителем автобуса и увез пассажиров в неизвестном направлении

14 октября 2026, 17:18

18-летний немец притворился водителем и угнал автобус вместе с пассажирами

Фото: iStock/Milos-Muller

В Бремене 18-летний парень притворится водителем рейсового автобуса и увез пассажиров в неизвестном направлении. Об этом пишет NDR со ссылкой на данные полиции.