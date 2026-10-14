Кожи на голове практически нет: На Кубани стая питбулей напала на детей

14 октября 2026, 17:25

В Краснодарском крае стая питбулей напала на детей во время рыбалки

Фото: istockphoto/Beaubizz

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после нападения четырех собак на ребенка на территории платных прудов. Об этом 14 октября сообщил отец пострадавшего Алексей.





По его словам, утром 10 октября мальчик вместе с другом пришел на платные пруды, пишут «Известия». Подростки заплатили за рыбалку 500 рублей женщине, которая представилась владелицей территории. Она разрешила им пройти к воде, но не предупредила, что на объекте находятся четыре собаки на свободном выгуле. Предположительно, это были питбули.



Животные побежали в сторону детей. Мальчики попытались скрыться, во время нападения пострадавший оттолкнул друга в кусты. Сам ребенок получил тяжелые травмы.





«Левое плечо с рваной раной, кожа на голове — там практически ее нет», — сказал собеседник.