Отец Маска поразился улыбчивости россиян
Отец американского предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск поделился впечатлениями о жителях России. Его слова передает РИА Новости.
Эррол Маск, говоря о своем опыте посещения РФ, признался, что каждый, с кем он встречался, радушно улыбался и проявлял живой интерес к его персоне. У американского эксперта сложилось впечатление, что россияне вечно стремятся чем-то угостить другого человека, что-то подарить и даже с радостью готовы показать свои личные вещи. По его мнению, в живущих в России людях нет агрессии — они отличаются дружелюбием, гостеприимством и искренним любопытством.
Ранее отец американского бизнесмена также высказал свое мнение о президенте РФ Владимире Путине. С его точки зрения, российский лидер является рациональным и уверенным в своих решениях человеком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: