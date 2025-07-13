Россиянам раскрыли, повлияет ли переезд на размер пенсии
Юрист Ярмуш: Страховая часть пенсии не изменится после переезда в другой регион
При переезде пенсионера из одного региона в другой необходимо предпринять конкретные юридические шаги. Эксперт по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш объяснила процедуру действий в интервью RT. Она также пояснила, изменится ли размер пенсионных выплат после переезда.
По словам Ярмуш, первым делом пенсионеру следует обратиться в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) и написать заявление о снятии с учета по прежнему месту жительства.
«А когда он переедет в новый регион, ему также нужно обратиться в территориальное отделение СФР, предоставив паспорт и уведомление о снятии с учёта по прежнему адресу регистрации», — добавила она.Юрист подчеркнула обязательность информирования фонда о смене места жительства.
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Ярмуш также прояснила вопрос относительно размера пенсионных выплат. Специалист отметила, что страховая часть пенсии при переезде не изменяется, так как ее размер зависит от трудового стажа и отчислений. Здесь для расчета важна индивидуальная выслуга лет, а не субъект федерации.
«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты», — указала адвокат в беседе с RT, напоминая о социальной выплате.Ранее сообщалось, что врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве провели уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему пациенту из Вязьмы, страдавшему от рака кожи. Эта операция ранее выполнялась в России лишь однажды, при этом во всем мире ее проводили лишь около 80 раз.