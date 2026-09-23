Росмолодёжь открыла набор амбассадоров «Росмолодёжь.Гранты» на 2027 год
Росмолодёжь открыла отбор амбассадоров «Росмолодёжь.Гранты» на 2027 год. Они расскажут молодёжи о грантовой поддержке и помогут разобраться в реализации социальных проектов.
Участвовать могут молодые люди от 14 до 35 лет: победители конкурса молодёжных проектов 2024–2026 годов и представители организаций-победителей. От одной организации или проекта — не более двух человек.
Амбассадоры информируют о грантовых программах, участвуют в просветительских мероприятиях, взаимодействуют с потенциальными участниками и делятся опытом. Кандидат должен иметь подтверждённую отчётность по проекту или сведения о ходе его реализации.
Отбор организовал Ресурсный молодёжный центр. Каждый кандидат может подать не более одного обращения с верифицированного аккаунта. Заявки принимают до 5 октября на сайте.
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