Штрафы за курение в подъездах предложили увеличить впятеро — до 15 тысяч рублей
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах многоквартирных домов до 15 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для управляющих организаций.
Инициатива направлена министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости. Авторы — лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова — отмечают, что действующие штрафы (500–1500 рублей) неэффективны.
«Нарушители общественного порядка могут отделаться незначительным штрафом, но такие санкции не работают», — заявил Миронов.Лантратова подчеркнула, что курение и распитие алкоголя в подъездах ухудшают санитарную обстановку, создают пожарную опасность и провоцируют конфликты между жильцами.
Ранее с аналогичными инициативами выступали другие эксперты. Например, психоаналитик Анатолий Глущенко предлагал ввести штрафы за вовлечение подростков в употребление алкоголя и табака, а сенатор Олег Голов — увеличить штрафы для курильщиков в 100 раз.