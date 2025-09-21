Достижения.рф

Штрафы за курение в подъездах предложили увеличить впятеро

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах многоквартирных домов до 15 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для управляющих организаций.



Инициатива направлена министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости. Авторы — лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова — отмечают, что действующие штрафы (500–1500 рублей) неэффективны.

«Нарушители общественного порядка могут отделаться незначительным штрафом, но такие санкции не работают», — заявил Миронов.
Лантратова подчеркнула, что курение и распитие алкоголя в подъездах ухудшают санитарную обстановку, создают пожарную опасность и провоцируют конфликты между жильцами.

Ранее с аналогичными инициативами выступали другие эксперты. Например, психоаналитик Анатолий Глущенко предлагал ввести штрафы за вовлечение подростков в употребление алкоголя и табака, а сенатор Олег Голов — увеличить штрафы для курильщиков в 100 раз.

Елизавета Теодорович

