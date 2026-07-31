По российской тайге прогулялась «снежная королева»
В Ханты-Мансийском автономном округе очевидцы засняли с борта вертолета редчайшую лосиху-альбиноса. Кадрами, на которых запечатлели снежную королеву в компании темного сородича, поделился Telegram-канал Ural Mash.
Как пояснили авторы публикации, необычный окрас животного обусловлен генетической особенностью — отсутствием меланина в коже. В дикой природе такая мутация становится для лосей серьезным испытанием: светлая шерсть лишает их маскировки и делает практически беззащитными перед хищниками.
Ранее в Балашихе лось попытался проникнуть в многоэтажку, и его накормили жильцы. История произошла в феврале. Животное укрывалось от холода.
Кроме того, сохатый нанёс неожиданный визит в правительство Подмосковья. Подробности в нашем материале.
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