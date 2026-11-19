На Канье Уэста подали в суд из-за ИИ-песен
На американского рэпера Канье Уэста подали в суд на $220 тысяч рублей из-за неоплаченной работы над ИИ-голосами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Иск против рэпера и его команды Yeezy Record Label подал анонимный продюсер под псевдонимом John Doe. По его словам, он создавал ИИ-голоса для альбома Vultures 2, с которым Канье планировал выступать в Санкт-Петербурге. За два дня продюсер разработал 13 нейросетевых моделей и сгенерировал 400 вокальных записей, а технологии ИИ в итоге использовались минимум в пяти песнях альбома. Позже он работал над альбомом Bully и другими проектами рэпера.
John Doe утверждает, что рассчитывал получить 110 тысяч долларов, однако денег ему якобы не заплатили и не указали в титрах песен на стриминговых площадках. Представители Йе обещали все уладить, но ничего не изменилось. Теперь продюсер, скрывающийся под псевдонимом из-за опасений за свою жизнь и жизнь близких, требует через суд 220 тысяч долларов с учетом компенсаций.
Ранее сообщалось, что истцы требуют с организаторов концерта Канье Уэста более миллиона рублей.
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