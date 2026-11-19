19 ноября 2026, 18:02

SHOT: российский продюсер подал на Канье Уэста в суд из-за ИИ-песен

Фото: iStock/cookelma

На американского рэпера Канье Уэста подали в суд на $220 тысяч рублей из-за неоплаченной работы над ИИ-голосами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.