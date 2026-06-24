Роспотребнадзор раскрыл статистику по лихорадке денге
Российские туристы 127 раз с начала года завезли в страну лихорадку денге из-за рубежа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве заверили, что риска распространения вируса в России нет. За первое полугодие в мире зафиксировали около 1,4 миллиона случаев заболевания в 68 странах. Активнее всего вирус распространяется в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу, Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде и на Мальдивах.
Роспотребнадзор порекомендовал планирующим поездки в эти страны россиянам использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки из светлых тканей. Туристам следует устанавливать москитные сетки на окна и двери в гостиницах и апартаментах, а также избегать болотистых местностей.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал симптомы лихорадки денге.
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