Роспотребнадзор раскрыл статистику по лихорадке денге

24 июня 2026, 11:59

Роспотребнадзор: россияне 127 раз завезли в страну лихорадку денге с начала года

Фото: iStock/AnnaStills

Российские туристы 127 раз с начала года завезли в страну лихорадку денге из-за рубежа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.