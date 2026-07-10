Роспотребнадзор разрешил отдых на 83 очищенных от нефти пляжах в Анапе
Роспотребнадзор официально разрешил открытие 83 пляжей в Анапе, относительно еще 14 зон отдыха проводится санитарная экспертиза. Об этом сообщает правительство РФ по итогам заседания профильной комиссии.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На загрязненных береговых территориях города завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка.
Всего с начала экологической операции очищено, в том числе повторно, более 3,6 тысячи километров береговой линии. Около 185 тысяч тонн загрязненного грунта вывезено из прибрежной зоны для утилизации. В работах задействована сводная группировка сил из сотен подготовленных специалистов, а также десятки единиц инженерной и автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что на пляже в Туапсе пьяный мужчина напал на волонтеров, которые спасали испачканных нефтепродуктами животных.
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