Роспотребнадзор высказался о загрязнении воды и воздуха в Туапсе
Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе после тушения пожаров. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что в городе завершена ликвидация возгораний на территориях морского терминала и нефтеперерабатывающего завода.
Результаты взятых проб показали, что все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Специалисты регулярно проводят лабораторные исследования по обширному перечню параметров.
В пресс-службе отметили, что источники водоснабжения Туапсе находятся на значительном удалении от места происшествия. По этой причине прямое влияние любых возможных осадков является маловероятным.
