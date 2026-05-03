Достижения.рф

Роспотребнадзор высказался о загрязнении воды и воздуха в Туапсе

Роспотребнадзор: пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормативам
Фото: iStock/AnnaStills

Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе после тушения пожаров. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.



Уточняется, что в городе завершена ликвидация возгораний на территориях морского терминала и нефтеперерабатывающего завода.

Результаты взятых проб показали, что все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Специалисты регулярно проводят лабораторные исследования по обширному перечню параметров.

В пресс-службе отметили, что источники водоснабжения Туапсе находятся на значительном удалении от места происшествия. По этой причине прямое влияние любых возможных осадков является маловероятным.

Ранее стало известно, приведет ли загрязнение в Туапсе к срыву летнего сезона ​в Краснодарском крае.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0