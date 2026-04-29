В Туапсе зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на НПЗ
В Туапсе выявили незначительное превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, произошедшем после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно отмечается, что уровень загрязнения оказался меньше, чем при прошлом пожаре на НПЗ. Специалисты продолжают регулярные замеры воздуха в городе.
Ранее сообщалось, что из жилых домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Туапсе, эвакуировали 60 человек — 51 взрослого и девять детей. А накануне всех, кому потребовалась помощь, разместили в местных гостиницах.
