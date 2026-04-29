В Туапсе зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на НПЗ

29 апреля 2026, 15:22

Превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на НПЗ выявили в Туапсе

В Туапсе выявили незначительное превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, произошедшем после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.