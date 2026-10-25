В Москве ожидается одна из самых холодных ночей с начала осени
В Москве предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Грядущая ночь в столичном регионе будет малооблачной и без осадков.
«Предстоящей ночью в Москве ожидается +1-3°C, по области — от -1°C до +4°C», — рассказали представители Гидрометцентра.Таким образом, ночная пора может стать одной из самых холодных в столице с начала осени. Согласно подсчётам агентства, основанным на данных Гидрометцентра РФ по метеостанции на ВДНХ, самой холодной ночью осени пока остаётся ночь на 20 октября, когда столбики термометров опустились до -0,1°C.
Ранее сообщалось, что в ноябре россияне увидят классическую предзимнюю погоду с дождями, снегом и отрицательными температурами. При этом метеорологическая зима в столичном регионе наступит в начале декабря.