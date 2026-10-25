В Москве ожидается одна из самых холодных ночей с начала осени

25 октября 2026, 21:40

Фото: Istock/BeritK

В Москве предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.





Грядущая ночь в столичном регионе будет малооблачной и без осадков.

«Предстоящей ночью в Москве ожидается +1-3°C, по области — от -1°C до +4°C», — рассказали представители Гидрометцентра.