«Жена узнала и устроила скандал»: убитая россиянином женщина оказалась его любовницей
Расчлененная женщина, найденная в гараже 54-летнего жителя Тольятти, оказалась его любовницей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его информации, останки нашли в строении на Комсомольской улице. Жена фигуранта узнала об измене и устроила скандал, после чего мужчина выманил потерпевшую на последний разговор и расправился с ней.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила, что владельца гаража задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК: «Убийство». По данным правоохранителей, найденные фрагменты тела принадлежат местной жительнице 1971 года рождения. При задержании подозреваемый признался, что поссорился с потерпевшей, не смог сдержать эмоций и задушил ее, а затем попытался скрыть труп.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли расчленннные тела двух женщин в грузовике.
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