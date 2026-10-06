Раскрыта трагичная судьба пропавшего в Таиланде 17-летнего россиянина
Пропавшего в Таиланде 17-летнего россиянина нашли лежащим в коме после аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Родственники юноши рассказали, что им позвонили из больницы и сообщили о пациенте, находящимся в коме, который похож на пропавшего. Предварительно, подросток попал в ДТП, когда ехал на такси, и оказался единственным выжившим. В сознание он пока не приходит.
Напомним, 17-летний Данила Горбунов исчез на Пхукете вечером 4 октября. Он вышел из дома, чтобы встретиться с друзьями, но до них так и не добрался. Мальчик живет на острове вместе с матерью и сестрой — семья переехала в Таиланд около двух лет назад.
Подросток редко покидает дом, не пьет и не курит, при этом не владеет английским и тайским языками. Родные рассказали, что у него также есть проблемы с кратковременной памятью: он может забывать даже привычные и простые действия.
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