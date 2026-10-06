Раскрыта трагичная судьба пропавшего в Таиланде 17-летнего россиянина

06 октября 2026, 12:13

Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли лежащим в коме после ДТП

Фото: iStock/Prasit Supho

Пропавшего в Таиланде 17-летнего россиянина нашли лежащим в коме после аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.