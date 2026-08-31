Купившую сыну мопед россиянку ждет суд
В Иркутской области перед судом предстанет 43-летняя местная жительница, купившая мопед своему 16-летнему сыну. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Женщине предъявили обвинение по статье 151.2 УК: «Вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни». Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в сентябре 2024 года подросток, не имея водительских прав, ехал на мопеде по трассе «Тайшет-Шиткино-Шелаево», наехал на бордюр и опрокинулся. В результате ДТП нон получил травму колена.
Ранее суда ожидала жительница Татарстана, купившая мотоцикл 16-летнему сыну. Тогда подросток также попал в ДТП и получил травмы.
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