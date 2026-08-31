Японец незаконно прилетел в Россию и поплатился
Гражданин Японии незаконно прилетел в Россию на самолете авиакомпании S7 и выплатил штраф. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
По его информации, инцидент произошел на рейсе Шанхай — Владивосток. При проверке документов у мужчины не нашли визы, за что ему выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.
Кроме того, пограничное управление ФСБ выяснило, что перевозчик мог предотвратить инцидент, но не предпринял необходимых мер. В результате его оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в самолете с почти 200 пассажирами произошла разгерметизация на высоте более 10 тысяч метров. На следующий день этот же лайнер вновь не выполнил рейс по технической причине.
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