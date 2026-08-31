Японец незаконно прилетел в Россию и поплатился

31 августа 2026, 09:54

Японец прилетел в Россию на рейсе S7 без визы и заплатил штраф

Фото: iStock/Dushlik

Гражданин Японии незаконно прилетел в Россию на самолете авиакомпании S7 и выплатил штраф. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.