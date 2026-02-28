Российские авиакомпании начали облетать Иран и Израиль
Российские авиакомпании выполняют рейсы в страны Персидского залива по измененным маршрутам. Это связано с закрытием воздушного пространства над Ираном и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в своем телеграм-канале.
Прямое авиасообщение с этими странами пока полностью приостановлено. Росавиация вместе с перевозчиками заранее проработала безопасные обходные пути, однако полетное время значительно увеличится. Чтобы сохранить стабильность перевозок, ведомство может объединить некоторые рейсы и заменить самолеты на более вместительные широкофюзеляжные модели.
Пассажиров просят следить за изменениями в расписании — авиакомпании будут оперативно информировать о всех корректировках. В Минтрансе подчеркнули, что меры являются вынужденными и приняты исключительно из соображений безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной операции против Ирана.
