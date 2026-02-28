Российские авиакомпании начали облетать Иран и Израиль

28 февраля 2026, 11:47

Россия приостановила полеты в Иран и Израиль

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Российские авиакомпании выполняют рейсы в страны Персидского залива по измененным маршрутам. Это связано с закрытием воздушного пространства над Ираном и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в своем телеграм-канале.