Певица Слава радикально сменила имидж и поделилась фото с новой стрижкой
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку. Результатом звезда поделилась в личном блоге.
Исполнительница призналась, что давно хотела таких перемен. Прическа для нее означает — «прочь негатив», настала новая пора в жизни. Певица уже вышла в свет в обновленном образе, посетив с друзьями концерт Стаса Михайлова.
Напомним, что артистка взяла паузу в концертной деятельности в марте. У нее обострились проблемы с ухом, из-за чего Славе пришлось отменить ближайшие выступления. При этом она заверила поклонников, что уже в апреле вернется на сцену с новыми силами. А текущий перерыв посвятит здоровью: звезда планирует полностью восстановиться и разобраться с личными делами.
Певица подчеркнула, что работать без отпуска просто невозможно, и сейчас ей необходимо время для себя. После летнего выступления в Москве она вновь собирается немного передохнуть, и начать гастролировать уже с осени.
