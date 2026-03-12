Байтогская школа сгорела дотла в Иркутской области
Школа сгорела в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр района Геннадий Осодоев.
Он опубликовал кадры объятого пламенем здания, которое полыхало глубокой ночью. В школе училось примерно 70 детей из пяти сёл Ахинского муниципального образования, при этом 32 ребенка – в начальной школе.
«У нас в Серафимовске случилась беда... Сгорела Байтогская школа», — написал Осодоев.По информации регионального главка МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать, однако работы по устранению последствий продолжаются. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
